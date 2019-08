A San Salvario Casa Garibaldi si prepara per la riapertura: "Anche a Ferragosto ci rifacciamo il look"

Pennelli, calcinacci, vernice e tanta forza di volontà per un progetto di rinascita che sorride a un quartiere intero. Non si arrestano nemmeno ad agosto i lavori a Casa Garibaldi, la nuova struttura sorta dall'ex Circolo omonimo in via Pietro Giuria 56. Affidata all'associazione +Sport8 dopo il bando pubblicato dalla circoscrizione lo scorso giugno, diventerà da settembre centro aggregativo per attività ludiche e sportive, ritrovo per studenti e anziani, palcoscenico per band emergenti. Insomma, un punto di riferimento sicuro e dinamico per quell'angolo di San Salvario da diversi mesi oggetto di un vasto progetto di riqualifica, che ha visto recentemente la riapertura della frontale piscina Parri dopo lunghi lavori.

La ristrutturazione dei locali al Garibaldi era iniziata ufficialmente ad aprile. Poi l'associazione ha accolto l'Estate Ragazzi, che vedrà un colpo di coda prescolastico dal 2 al 6 settembre: una settimana di attività all'aperto, nel parco del Valentino, pranzo condiviso e compiti, dalle 8.30 alle 17. E adesso mancano gli ultimi ritocchi ai muri e alla cancellata esterna.

"Le attività legate alla danza e agli spazi associativi inizieranno a metà settembre", annuncia il presidente di +Sport8 Carlo Femiani. "Per il bar ristorante bisognerà forse aspettare ancora un po': dobbiamo prima risolvere alcuni imprevisti di carattere edile e di certificazione degli impianti. Comunque entro fine mese penso entreremo a regime".

Tra le proposte per l'anno 2019/20 già annunciate, il corso di ginnastica dolce, tutti i giovedì dalle 10 alle 11, e, a seguire il corso di Pilates, dalle 11 alle 12. Le iscrizioni si apriranno il 2 settembre.