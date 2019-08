Le due facce di corso Giulio Cesare: ad agosto negozi italiani chiusi, aperti quelli etnici [FOTO]

In realtà, camminare per corso Giulio Cesare, arteria che attraversa sia Aurora che Barriera di Milano, permette di confrontare due facce della stessa medaglia: i negozi chiusi sono quasi tutti italiani, mentre la stra grande maggioranza degli esercizi aperti riguarda i negozi etnici. In corso Giulio Cesare è molto più facile entrare in un kebabbaro piuttosto che in una farmacia. Lo stesso discorso vale per i supermercati o gli esercizi che si dedicano alla vendita di prodotti alimentari: trovare un negozio di orto frutta aperto è un miraggio, ma imbattersi in uno dei tantissimi market etnici della zona è facilissimo.