Controlli anche sulla strada più alta d'Europa: cinque denunce per guida sotto effetto di droga o senza patente

Le forze dell'ordine hanno effettuato le loro operazioni nelle principali località di villeggiatura in Val di Susa, su strade statali e provinciali (fra cui appunto anche la provinciale 173 dell’Assietta, molto trafficata in questo periodo).



Il bilancio è di tre persone denunciate per guida sotto abuso di sostanze alcoliche, mentre altre 2 sono state denunciate per guida senza patente e guida con patente ritirata.