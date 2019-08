Chiomonte, una serata con doppio appuntamento al cinema presso il teatro parrocchiale

“ Moncenisio sottosopra ” racconta il mondo immerso ed emerso che il grande lago rappresenta. Un passato ricco di storia e di storie, di passaggi di viandanti e di personaggi storici, che riemerge ogni 20 anni in occasione dello svuotamento della diga. Immagini esclusive mostrano proprio questo universo che normalmente non vediamo perché è sott’acqua, un paesaggio lunare che svela tutti i suoi millenari segreti. Ma Moncenisio è anche un “sopra” l’acqua, un paesaggio mozzafiato di cui non ci si può non innamorare.

Entrambi i film portano la firma del registra Luigi Cantore, che sarà presente in sala, e rappresentano un’ottima occasione per conoscere e approfondire aspetti della storia della Valle di Susa. Una storia fatta di luoghi, di leggende e, soprattutto, di persone.

L'appuntamento è dunque presso il teatro parrocchiale "Ca' nostra" a Chiomonte in Via Giaglione 3. Per raggiungere la struttura si può parcheggiare l’auto nelle piazze: Balp de Roche Brune (Municipio), della Chiesa, Colombano Romean, Via Assietta, D’Orlier, giardini “G.A.Levis”, San Rocco. Per informazioni: 3474344586, 3204292768, pagina facebook “Teatro parrocchiale Ca’ Nostra Chiomonte”.