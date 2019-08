Doppio intervento del 118 nel pomeriggio per soccorrere due minori: paura per un 15enne di Bardonecchia ricoverato a Rivoli

Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, da parte dei sanitari del 118, protagonisti due minori.

A Bardonecchia, attorno alle ore 14, in località Chezal di Melezet, un ragazzo 15 anni caduto mentre girava nel parco con la sua bici. Non sembrava nulla di grave, tanto che inizialmente era stato assegnato un codice giallo, ma poi il giovane si è aggravato improvvisamente, tanto da essere trasportato in elicottero all'ospedale di Rivoli. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, a seguito delle complicazioni a fegato e rene.

All'interno del parco Dora, in corso Mortara a Torino, un bambino di 10 anni è caduto invece su pezzo di ferro, riportando una ferita molto profonda alla coscia. E' stato trasportato con una ambulanza medicalizzata al Regina Margherita.