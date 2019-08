(Una parte di) Moncalieri resta al buio, ancora un black out

Era già successo a luglio, nei giorni del caldo più soffocante, è risuccesso ieri sera, lasciando al buio una parte di Moncalieri.

L'ennesimo black out si è verificato in strada Carignano e nelle vie limitrofe. La corrente è saltata attorno poco prima della mezzanotte e proprio perché in molti erano già a letto, ha avuto conseguenze abbastanza limitate. Non sono mancati comunque i disagi, con numerose chiamate ai vigili urbani e ai vigili del fuoco per segnalare il problema e le sue inevitabili conseguenze.

Il Comitato Borgata Santa Maria e regione Carpice aveva provveduto a contattare nella notte il gestore dell'energia elettrica, chiedendo una rapida soluzione del problema. Necessario a questo punto un controllo più approfondito alla rete, per capire se vi siano problematiche strutturali. Santa Maria e Tetti Piatti, che erano state le più colpite anche in precedenti occasioni, sperano di non essere coinvolte di nuovo.