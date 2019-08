Un rogo ha colpito questa mattina un fienile di Villar Dora. Le fiamme si sono propagate in una struttura di 200 metri quadrati, in via Dei Verneti, bruciando 130 rotoballe di fieno.

A tentare di gestire l'incendio sono i Vigili del Fuoco, intervenuti fin dalle 10 di stamattina con le autobotti e al momento (alle ore 18) ancora impegnati sul posto.