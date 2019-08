Sabato a Bardonecchia appuntamento con "Adotta un atleta. Percorso funzionale a tempo"

L’ASD Medail 31, in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia ed il patrocinio del Comune di Bardonecchia organizza sabato 24 agosto, con inizio alle ore 16.30, la prima edizione de “Adotta un atleta”, percorso funzionale a tempo per le vie del Centro di Bardonecchia, emozionante sfida tra atleti ed atlete non professionisti che scendono in strada in rappresentanza delle diverse attività commerciali di Bardonecchia.

Settanta i residenti e turisti partecipanti, con tanto di magliette sponsorizzate, che si cimenteranno lungo un percorso a tempo che da Borgo Vecchio, passando da via Giolitti, piazza Suspize, via Medail, sottopasso ferroviario, si conclude nella rinnovata Piazza Statuto, sede del mercato pubblico del sabato, impegnati in sei stazioni funzionali in prove di sollevamento di un bilanciere in legno, tiro di una slitta con sabbia, salto sul fieno, percorso a tempo, squat e tiro del tronco.

“L’evento - sostiene Carola Vajo, dell’ASD Medail 31- gode della sponsorizzazione di una nota marca di birra e di una ditta di prodotti ortofrutticoli, intende coinvolgere i commercianti e i residenti e i turisti in una competizione, con risvolti spettacolari e divertenti, lungo la direttrice che unisce le tre principali aree del Centro: Borgo Vecchio, via Medail e Borgo Nuovo".

"In palio un trofeo al miglior tempo, maschile e femminile e medaglie di legno”.