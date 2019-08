Chiede l'elemosina in centro e strappa una catenina: arrestato un pinerolese 26enne

Quattro persone in arresto in 24 ore da parte dei militari del Comando Provinciale di Torino in attività di monitoraggio che avevano come obiettivo il controllo di soggetti sospetti in aree residenziali e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sulle piazze estive, sia nel capoluogo sia nell’hinterland.



In particolare, nel quartiere Barriera Milano i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un senegalese e denunciato un gambiano, rispettivamente di 22 e 25 anni entrambi regolari sul territorio, trovati in possesso di circa un ettogrammo di marjiuana e denaro contante.

In Borgata Vittoria, invece, durante il controllo di una persona sospetta che si aggirava nel quartiere e è stato arrestato un gabonese 39enne poiché risultato colpito da provvedimento giudiziario di 9 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere “Campidoglio” poi è stato arrestato un altro gabonese 40enne che, fermato per un controllo, è fuggito divincolandosi dai militari. Inseguito per il quartiere, è stato raggiunto e trovato in possesso di diversi grammi di marjiuana e denaro in contanti. Anche per lui, l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio.