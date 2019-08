A Ivrea tutto pronto per l'evento "Vivere nell'antica Eporedia"

Domenica 1° settembre, dalle ore 15 alle 18, a cura del Museo Civico Pier Alessandro Garda in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino e organizzato da Mediares e Associazione Archeologica Le Muse, si terrà un evento unico che non mancherà di coinvolgere e stupire grandi e piccoli: VIVERE NELL’ANTICA EPOREDIA.

Nel suggestivo ambiente dell'anfiteatro romano di Ivrea, gladiatori e reziari dell'Associazione Storico Culturale Okelum daranno vita a combattimenti con costumi e armi romane. L'occasione permetterà di scoprire e vivere in prima persona uno dei monumenti più importanti dell’antica Eporedia e i reperti della collezione archeologica del Museo Civico P.A. Garda, guidati da Angela Deodato e da altri archeologi.

Con questa iniziativa il Museo Garda prosegue nella sua attività di avvicinamento e scoperta da parte della cittadinanza del patrimonio storico e artistico della città. Attraverso attività, laboratori e visite guidate, appassionati di arte e storia possono approfondire i loro studi, mentre i più giovani trovano modalità inedite ed esperienziali per avvicinarsi alla conoscenza della storia.

Mediares, insieme all’Associazione Archeologica Le Muse, progetta e gestisce i laboratori didattici per il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea e per il Parco Archeologico del Lago Pistono di Montalto Dora.

I due musei, infatti, si sono uniti per progettare e lavorare in rete, unendo le proprie esperienze al fine di costruire una migliore offerta di proposte educative e percorsi di approfondimento, volti a promuovere la conoscenza degli aspetti culturali delle antiche civiltà che, nel tempo, hanno caratterizzato il territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

Le attività proposte comprendono visite interattive guidate, percorsi tematici e laboratori che possono configurarsi come “pacchetti formativi” inseriti dall’insegnante nella programmazione o divenire parte integrante di progetti didattici anche pluriennali. Le Muse nasce dall’iniziativa di un gruppo di archeologhe specializzate, per coniugare lo studio e la ricerca archeologica e culturale in senso più ampio, con le più aggiornate metodologie di divulgazione e didattica.

Mediares opera da oltre 20 anni nell’ambito dei servizi per la cultura e per il tempo libero, trasmettendo conoscenze e passioni alle fasce di età notoriamente più ricettive, con la convinzione che una capillare diffusione dell'’amore per la cultura nelle sue diverse manifestazioni debba essere affrontata innanzitutto presso i giovani e in particolare nelle scuole.

L'Associazione Okelum si occupa di molteplici attività, dalla riproduzione della vita di tutti i giorni in un accampamento, in un abitato o in una villa romana, agli spettacoli nell'arena, le abilità artigianali, le battaglie, i miti narrati accanto al fuoco.

In caso di pioggia l'attivita verrà rimandata a data da definire.

Spettacolo storico e visite - costo 5 Euro. Ritrovo ore 15 presso Anfiteatro romano di Eporedia (Corso Vercelli 60/1)

Gradita iscrizione entro il 31 agosto

Per informazioni e prenotazioni Museo Civico P.A. Garda

tel. 0125.410512. Mail musei@comune.ivrea.to.it