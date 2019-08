La Circoscrizione 7 alla ricerca di sponsor per “Arte & sport per la terza età”

La Circoscrizione 7 scende in campo per i suoi anziani: sta prendendo

forma, infatti, l'edizione 2019/2020 di “Arte & sport per la terza

età”. Per contribuire ad una perfetta riuscita dell'iniziativa, è

stato predisposto un avviso pubblico per la sponsorizzazione delle

attività rivolto a soggetti esterni pubblici o privati come persone

fisiche o giuridiche anche in forma associata.



Il rapporto avrà la durata minima di un anno, potrà essere

esclusivamente di tipo finanziario e prevederà un ritorno di immagine

attraverso la visibilità sul sito web e sulla pagina Facebook della

Circoscrizione 7, la presenza del nome e del logo sul materiale

informativo e sulle comunicazioni ufficiali, un'eventuale conferenza

stampa.



Le proposte verranno valutate da una commissione in base a diversi

criteri come la qualità dello sponsor in temimi di fiducia e di

immagine, gli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione e il valore

economico. Le domande andranno consegnate entro e non oltre le ore 12

di lunedì 9 settembre.



Per ulteriori informazioni:

http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6148