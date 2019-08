Boschi, Calenda e Martina, torna la Festa dell'Unità di Torino: il 14 settembre sul palco Zingaretti

Sarà il Segretario Nazionale del Pd Nicola Zingaretti a chiudere, sabato 14 settembre alle 21, la "sfilata" dei big nazionali dem alla Festa dell'Unità di Torino. L'evento, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà in corso Grosseto 183 dal 30 agosto al 15 settembre. Nell'area di Borgo Vittoria protagonisti saranno i dibattiti, accompagnati dal cibo alla griglia, pizzeria, bar, birreria e libreria.

Il tema al centro dell'edizione 2019 - dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Borgaro Torinese Vincenzo Barrea e di Francesco Chiesa, storico militante del Pd della Circoscrizione 6 - sarà "Costruiamo il futuro".

Per il Segretario Metropolitano del Pd Mimmo Carretta "ci aspettano sfide difficili". "Ma è proprio in questo momento – continua - che bisogna mettersi alla prova, sfidare il presente, elaborando visioni e coltivando sogni e speranze, costruendo spazi di analisi e riflessione per sistemare quel puzzle chiamato “futuro”". A tale scopo il Pd Torino negli scorsi mesi aveva lanciato una "call" tra i cittadini, che erano invitati a proporre idee e proposte di dialogo che verranno affrontate durante i 16 giorni della Festa dell'Unità.

A salire sul palco di corso Grosseto, tra i 300 ospiti in programma, l'ex Segretario Nazionale del Pd Maurizio Martina (giovedì 5 settembre alle 21), gli ex Ministri Maria Elena Boschi (venerdì 6 settembre alle 21), Andrea Orlando (martedì 10 settembre alle 21), Graziano Delrio (mercoledì 11 settembre alle 21), Marco Minniti (giovedì 12 settembre alle 18), Carlo Calenda (venerdì 13 settembre alle 21) e il deputato Roberto Giachetti (lunedì 9 settembre alle 21).