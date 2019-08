Scoprono la casa del pusher dei giardini e la circondano: lui si "arrende" dalla finestra, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Torino Barriera Piacenza hanno portato a termine un’attività antidroga nel centro cittadino arrestando un 24enne, incensurato, responsabile della violazione della normativa antidroga.



Le operazioni traggono la propria origine da numerosi controlli operati nei parchi collinari, con particolare riferimento al parco di villa Genero ed ai giardini Ginsburg, dove i militari dell’Arma hanno effettuato molteplici servizi preventivi individuando decine di assuntori di stupefacenti, di ogni genere e tipologia.



Analizzando le modalità di confezionamento e le dichiarazioni rese dagli acquirenti, i carabinieri sono quindi risaliti all’uomo arrestato, residente in tutt’altra zona di Torino, in particolare nell'area di piazza Bengasi: all’arrivo presso l’abitazione, dopo aver accerchiato l’immobile per evitare possibili fughe, il giovane si è affacciato alla finestra e si è “arreso” aprendo la porta di casa.



All’esito della perquisizione i Carabinieri hanno quindi posto sotto sequestro 102 grammi di marijuana pronta per la suddivisione in dosi, nonché il kit completo per il confezionamento delle stesse. Tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima, il giovane dovrà rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.