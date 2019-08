Il Po è una discarica a cielo aperto: un tappeto di plastica inquina le acque del fiume

All’altezza del centro cittadino, proprio davanti ai Murazzi, le acque del fiume sono diventate una discarica a cielo aperto dove osservando bene è possibile trovare ogni tipo di rifiuto: dalle bottiglie ai bicchieri utilizzati nelle sere della movida, passando per scarpe o addirittura delle sedie, lo spettacolo che si presenta agli occhi dei torinesi che passeggiano lungo i Murazzi del Po intitolati a Gipo Farassino e Fred Buscaglione è desolante. Chissà cosa direbbero i due cantautori torinesi se potessero vedere con i propri occhi uno dei simboli di Torino, il Po, in queste condizioni. A dominare è soprattutto la plastica che, come noto, è tra i rifiuti più difficili da smaltire. In pratica, se non rimossi, gli oggetti abbandonati in acqua potrebbero rimanere lì per centinaia di anni.