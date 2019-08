Via Monteverdi, i nomadi rioccupano l’area davanti le ex poste: cumuli di rifiuti in strada [FOTO]

Non c’è pace per via Monteverdi. A tre mesi dallo sgombero di fine maggio, le carovane dei nomadi sono tornate ad occupare l’area davanti alle ex Poste, vicina al capolinea della linea 2. Sono circa quindici i mezzi presenti, tra camper, roulotte e auto.

La situazione è nota e va avanti da circa 10 anni: i nomadi infatti, approfittano della zona abbandonata e quindi poco frequentata per instaurare davanti al palazzo delle ex poste il loro insediamento. Alcuni vivono lì per mesi e mesi, altri invece sono semplici “camminanti” di passaggio. Quel che è certo è che le strade limitrofe, in particolare via Sempione, assomigliano sempre di più a discariche a cielo aperto.

In strada infatti è possibile trovare ogni tipo di rifiuto abbandonato e accatastato sul marciapiede e ai bordi della carreggiata. La stessa scena è presente negli ex orti abusivi che separano via Sempione dal Trincerone, dove cumuli di immondizia la fanno da padrone. Anche il canale, pulito in altre zone, è una vera e propria pattumiera con bici e rifiuti gettati al suo interno.