Al terminal dei bus con un pacchetto di caramelle ripiene di droga: 27enne nei guai

Quando le hanno viste, pensavano di avere di fronte delle caramelle gommose. Ma in realtà erano "bocconi" farciti di droghe sintetiche. E' così scattato il sequestro da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Torino, che al terminal bus di corso Vittorio Emanuele hanno fermato un uomo di 27 anni, originario proprio di Torino, di ritorno da Barcellona a bordo di un bus di una linea low cost.

Approfondendo i controlli alla sua valigia, gli uomini della Finanza hanno trovato le caramelle con all'interno distillato di cannabis e thc, principi attivi della cannabis. Analisi successive hanno fatto emergere che all'interno delle caramelle c'erano 33,3 milligrammi di sostanza stupefacente.

Sul pacchetto, addirittura, le avvertenze per chi le avrebbe consumate: non più di 10 milligrammi per volta e un'età superiore ai 21 anni.