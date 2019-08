The art of what? domani a Torino nell'ambito di TOdays

Sono stati capaci di definire la colonna sonora di un'epoca a colpi di intramontabili hit, da “Moments In Love” a “Beat Box”.

Hanno collaborato con i migliori musicisti in circolazione, da Paul Mc Cartney ai Prodigy, e nelle campagne pubblicitarie più di successo, come quella celeberrima del Martini del 1988. Ancora oggi, il loro inarrestabile fermento artistico e creativo non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Sabato 24 agosto al TOdays Festival di Torino arriva “The Art of What?!”, nuovo progetto live a/v dei due producers e pionieri dell'arte del campionamento JJ Jeczalik e Gary Langan, celebri co-fondatori degli Art Of Noise, che si esibiscono per la prima volta in Italia proprio in questa occasione.

Un live imperdibile dove i loro grandi classici si fondono con celebri brani di artisti come Yes, Scritti Politti, Frankie Goes To Hollywood, Billy Idol, ABC, Buggles, Malcolm McLaren, Godley & Creme e molti altri. Un set che, oltre a celebrare la loro bravura come abili mescolatori di suoni campionati, si compone di un’altrettanto fondamentale parte visiva in cui a essere mixati sono spezzoni di filmati e video musicali avanguardisti degli Anni Settanta e Ottanta. Ad accompagnarli sul palco anche un terzo membro: il producer, sound engineer e vincitore di un Emmy Donal Hodgson.

Nel momento in cui JJ Jeczalik e Gary Langan hanno fondato gli Art of Noise nel 1983, sono state tracciate delle nuove rotte nella storia della musica elettronica che, incrociandosi con quelle della musica pop, hanno cambiato per sempre anche le sorti di quest’ultima.

Gli Art of Noise furono tra i primi a intravedere le numerose potenzialità derivanti dall’avvento dei campionatori, rendendoli veri e propri strumenti per scrivere musica composta solo da registrazioni sonore e gettando così le basi della moderna composizione pop. La loro ampia collezione di successi include celebri hit come “Beat Box”, “Moments in Love”, “Close (to the Edit)”, “Kiss”, cover di Prince con la voce di Tom Jones, “Peter Gunn”, cover vincitrice di un Emmy composta con Duane Eddy, “Paranoimia” con la voce di Max Headroom, protagonista dell’omonima serie fantascientifica degli Anni Ottanta, “Spies Like Us” con Paul McCartney e “Instruments of Darkness“ insieme ai Prodigy.

Capisaldi della musica dance e pop, sono diventati la terza band più campionata della storia dopo i Kraftwerk e James Brown: è possibile ritrovare i loro sample quasi ovunque, da Janet Jackson a 2Pac, da Fatboy Slim a Missy Elliot. Nello specifico, JJ Jeczalik, il cui nome è strettamente connesso con il rivoluzionario campionatore Fairlight, è anche il producer dietro brani di successo tra cui “Opportunity” dei Pet Shop Boys e “Sat in your Lap” di Kate Bush, mentre la firma di Gary Langan compare in opere monumentali come “Bohemian Rapsody” dei Queen e classici degli anni ottanta degli Spandau Ballet e i Public Image LTD.