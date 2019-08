Parella, vetrina-tributo per Felice Gimondi in Piazza Chironi

L'improvvisa morte per infarto di Felice Gimondi, mitico ciclista in grado di lottare con il “cannibale” Eddie Mercx a cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso, ha emozionato tutta Italia, e anche a Torino non sono mancati gli omaggi ad una vera e propria leggenda dello sport. Uno, in particolare, non è passato inosservato tra gli abitanti del quartiere Parella: la vetrina del negozio “Sette fiori” di Via Asinari di Bernezzo angolo Piazza Chironi, adornata di fotografie del campione bergamasco.