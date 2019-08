A Coazze una ricca settimana di eventi

Ricca settimana di eventi a Coazze. Di seguito il calendario:

Mostra “Brucio anche io”

Fino al 15 settembre presso l’ufficio turistico di Coazze (Viale Italia ’61 n. 3), nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9:30 - 12:30; sabato e domenica 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30 esposizione per non dimenticare gli incendi che nell’autunno 2107 distrussero 10.000 ettari di natura in Piemonte. Ingresso libero.

Per info:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it

Venerdì 30 agosto

Cinema estivo

Venerdì 30 agosto, ore 21:00, presso il Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale), cinema estivo con la proiezione del film per tutti “Diario di una schiappa – la legge dei più grandi”

Per info:

Pro Loco Coazze

Tel. 011/9349681

e-mail: prolococoazze@gmail.com

Sabato 24 agosto

Libri in Terrazza

Sabato 31 agosto, alle ore 17:00, appuntamento alla Biblioteca Comunale di Coazze (Via Matteotti 4, all’interno del parco comunale) con la rassegna “Libri in terrazza”. Presentazione del libro “ Archetipi nelle fiabe. Il Piccolo Principe ed il suo viaggio evolutivo tra astrologia, pedologia e simbolismo” di Silvia Nicolardi..

Per informazioni:

Biblioteca Comunale

Tel. 011/9349109 int. 9

Ufficio Turistico

Tel. 011/9349681

e-mail: turismo@comune.coazze.to.it

Serata danzante

Sabato 31agosto, ore 21:00, serata danzante al Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale) con Marco & Stefano.

Ingresso € 6

Per info e prenotazione tavoli: 347/2941993

Domenica 1 settembre

Domenica 1 settembre, seconda edizione della rievocazione storica degli avvenimenti tra il Forte di San Moritio e il Colle della Roussa tra il 1600 e 1700 . Ore 10.30 possibilità di visite guidate ai resti del Forte di San Moritio e attività di accampamento presso il Rifugio Mura con momenti di living history e di didattica, visite guidate per conoscere come vivevano, come vestivano i soldati, quale era la loro dieta e le loro condizioni di vita.

Ore 11.30 conferenza di Mauro Minola sul forte di San Moritio e alle 12.00 “Meraviglie segrete in Val Sangone” a cura di Flavio Polledro capogruppo FAI Val Sangone.

Ore 12.30 Pranzo del 1600 con le truppe ( Polenta con spezzatino o antica zuppa del soldato 10 € )

Ore 15.00 al Forte Moritio simulazione di un attacco da parte di un drappello di francesi.

Servizio Navetta fino a metà percorso.



Per info:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it

Per Prenotazioni pranzo :

Rifugio fontana Mura

Tel. 333/3929241