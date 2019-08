Le bellezze torinesi trionfano a Miss Valle d'Aosta

Arriva dal Piemonte la ragazza vincitrice dell’edizione 2019 di Miss Valle d’Aosta.

Si tratta della 19enne Alessandra Boassi, che ha conquistato l’ambita corona vincendo la concorrenza di altre 17 concorrenti nella serata tenutasi al CampZero Active Luxury Resort di Champoluc.



Alessandra è "figlia d'arte". "La madre Anna Sartoris - ricorda l'agente regionale del concorso, Vito Buonfine - vinse il titolo regionale di Miss Cinema Piemonte (lo stesso vinto dalla figlia il 3 agosto a Giaveno) nel '94. Fu poi eletta Miss Piemonte ed entrò nella rosa delle 60 finaliste della 55ª edizione di Miss Italia. Fu l'edizione delle madri e delle mogli, dato che, per la prima volta nella storia del concorso, l'allora patron Enzo Mirigliani volle aprire la partecipazione alle donne sposate e alle mamme". In finale ne arrivarono soltanto tre, tra le quali appunto Anna Sartoris, sposata e detentrice di un altro primato: con i suoi 26 anni era infatti la più "anziana" in gara. Anche Alessandra, come la madre, entrerà nel gruppo delle 80 finaliste che si sfideranno il prossimo il 6 settembre a Jesolo in diretta su Rai1.



Originaria di Savigliano ma residente a Torino, Alessandra studia Scienze della Comunicazione e sogna di fare la giornalista d'inchiesta. "Sono felice. Semplicemente felice", ha detto tra il sorriso e le lacrime, indossando la corona a Champoluc.



Sul podio della finale regionale anche Maria Sole Cravero, 20 anni di Asti, Virginia Cimmino, 22 anni di Acqui Terme, Marianna Montagnino, 19 anni di Cinzano, Giada Guerra, 19 anni di Torino e Susanna Gorizia, 20 anni di San Mauro Torinese.

Alessandra cede la fascia di Miss Cinema Piemonte e Valle d’Aosta alla seconda classificata, Maria Sole Cravero, che ora accede alle prefinali nazionali del concorso al via il prossimo 26 agosto a Mestre.



Delle tre giovani non ancora maggiorenni, il titolo di Miss Mascotte Valle d’Aosta è andato a Vittoria Zaccaria, 17 anni di Torino. La selezione è stata presentata dallo showman aostano Patrick Mittiga.