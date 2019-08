Nole Canavese, scontro tra auto e moto: centauri all'ospedale

E' di due feriti il bilancio dello scontro, tra un'auto e una moto, che si è verificato nel pomeriggio a Nole Canavese. Intorno alle 16 ha avuto luogo l'incidente nel paese del Canavese: ad avere la peggio i centauri, entrambi di circa 50 anni, che si si trovavano a bordo della due ruote.

L'uomo alla guida ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ciriè. Le condizioni della donna sul sedile posteriore sono meno gravi: per lei è stato disposto il trasferimento presso lo stesso nosocomio in codice verde.