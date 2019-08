Fondazione Cecilia Gilardi, torna l'appuntamento con la camminata in montagna per sostenere i talenti

Sostenere i giovani talenti con un evento aperto a tutti e vivere una giornata di gioco e divertimento in mezzo alla natura: è la camminata in montagna della Fondazione Cecilia Gilardi, in programma domenica 8 settembre 2019 con il Grand Tour del Monte Corbioun, che condurrà i partecipanti alla scoperta di un percorso di circa 10 km nell’Alta Valle di Susa.

L’evento, giunto alla sua settima edizione, è un’occasione importante per contribuire alle attività della Fondazione Cecilia Gilardi, impegnata dal 2010 a sostenere i giovani talenti nella formazione e nell’ingresso nel mondo del lavoro, supportando la crescita dell’eccellenza nel nostro Paese non solo in ambito universitario, ma anche nei mestieri dell’arte e in ambito artistico, con oltre 160 borse di studio erogate e più di 20 progetti speciali promossi.

Questo appuntamento di fine estate, edizione dopo edizione, è diventato negli anni una vera e propria tradizione, coinvolgendo sostenitori, amici, volontari, borsisti ed ex borsisti della Fondazione Cecilia Gilardi e facendo registrare un numero di partecipanti in continua crescita.

Gli iscritti alla camminata riceveranno lo “zainetto del camminatore” che contiene la maglietta tecnica dell’evento e tutto il necessario per affrontare al meglio il percorso. Ai partecipanti sarà inoltre offerta una gustosa merenda sinoira presso il Golf Club Claviere, dove potranno anche prendere parte alla lotteria e vincere i prestigiosi premi messi a disposizione dagli sponsor dell’evento.

La partenza è fissata per domenica 8 settembre alle ore 9 con ritrovo in località Fonte Tana (da Bousson dopo il ponte svoltare a destra per Capanna Mautino/Lago Nero e percorrere circa 5,5 km su strada sterrata).

Per partecipare è richiesta una donazione minima di 50 euro a persona (di 30 euro per i giovani dai 13 ai 28 anni e di 15 euro per i bambini fino ai 12 anni) da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banca Ifigest IBAN IT80S0318501000000010257335. È possibile iscriversi alla camminata in montagna della Fondazione Cecilia Gilardi sul sito www.fondazionececiliagilardi.org entro il 30 agosto.