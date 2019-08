Grande successo del cantautore Andrea Giraudo nella mini tournée che lo ha portato in giro per l'Italia

E' terminata ieri, 25 agosto, la mini tournée di due settimane che ha portato il cantautore Andrea Giraudo a presentare “Stare bene”, la personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione, attraverso la musica in alcune location davvero speciali.

Accompagnato dalla cover blues band UVA RARA un grande successo di pubblico ha accolto Andrea presso presso le Isole Tremiti e a Milano Marittima.

Luoghi non scelti a caso ma con un significato particolare, specialmente quella a San Domino, Isole Tremiti: la sua tradizione musicale ha ospitato nel tempo diversi artisti quali Lucio Dalla, come ha ricordato Ron nel memorial a lui dedicato nel mese di luglio.

"E' magia pura per un cantautore trovarsi a suonare nelle vie in cui Lucio Dalla ha vissuto parte della sua vita e ha scritto alcune delle sue più belle canzoni. Le isole Tremiti sono fonte di ispirazione e di 'carburante' per chi scrive musica, la gente ti ferma per strada, vuole conoscere la tua musica e ti chiede di fargli ascoltare qualcosa di tuo, si ferma e ascolta in silenzio... proprio te! Questo è impagabile.

Grazie ovviamente a Uva Rara band che mi ha dato l'opportunità di conoscere un luogo incantato come questo" commenta Andrea.

Una grande soddisfazione per il cantautore piemontese e un successo che continua per il suo album uscito il 18 gennaio 2019: “la musica unisce, perché cancella differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti semplici” afferma il cantautore.

