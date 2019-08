Tragedia a Ventimiglia: 70enne di Pinerolo muore colto da improvviso malore

Un uomo di circa 70 anni originario di Pinerolo è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, nella zona delle Calandre a Ventimiglia.

L'allarme è scattato poco dopo le 14 con la richiesta di soccorsi per l'anziano che avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. Sul posto sono confluiti i mezzi del personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Croce Verde e della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione non è stato possibile salvare la vita all'uomo.

Il decesso è avvenuto in una zona impervia, per questo motivo il corpo, attraverso il mezzo della guardia costiera, verrà portato via mare in porto a Ventimiglia, per gli accertamenti atti a determinare le cause.