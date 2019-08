Gioielli e bijoux per l'autunno/inverno 2019-2020: ecco le nuove tendenze

Man mano che si avvicina la fine dell'estate è importante informarsi in merito alle ultime tendenze in fatto di gioielli e bijoux per l'autunno e l'inverno 2019-2020, in modo da farsi trovare pronte. Sicuramente, le nuove collezioni sono incentrate sulla necessità di esprimere eleganza ed anche eccesso. Infatti, i brand più famosi proporranno pezzi estrosi, che non lasceranno spazio alla sobrietà ed al minimalismo.

Di fatto, le collane saranno per lo più lunghe, cariche di elementi e spesso a cascata, gli anelli assumeranno forme particolari ed inaspettate, mentre gli orecchini si ingrandiranno e verranno portati anche spaiati. I bracciali, invece, tenderanno ad essere indossati doppi o tripli, in modo da accrescerne il volume. Infine, torneranno in auge le perle e si faranno largo anche i cristalli e le pietre colorate.

Anelli, orecchini e bracciali: parola d'ordine originalità!

Per quanto riguarda gli anelli, molto gettonati saranno quelli stravaganti, caratterizzati da forme inaspettate e particolari, da portare su due o tre dita per volta. E gli orecchini? Non mancheranno le proposte grandi ed esagerate, da indossare in abbinamento con collane e bracciali.

Tuttavia, di tendenza saranno anche gli orecchini spaiati, scenografici e ricchi di pietre preziose, dai colori più disparati. Anche i bracciali punteranno ad essere voluminosi, non tanto per fattura, quanto per composizione. Infatti, andranno portati doppi o tripli, magari decorati con perle barocche ed irregolari.

Collane: lunghe e cariche di ciondoli

Le vere protagoniste degli outfit dell'autunno-inverno 2019-2020 saranno le collane. Estrose ed eccentriche, dovranno essere portate possibilmente lunghe ed a cascata o rigide, possibilmente decorate con elementi colorati. Tuttavia, molto apprezzati saranno anche i ciondoli e le creazioni dotate di charms, perfette per chi punta all'unicità ed a preziosi in grado di trasmettere emozioni uniche.

Preziosi uomo autunno/inverno 2019-2020: tutte le novità

Anche gli uomini, come le donne, dovranno fare i conti con accessori eccentrici e carichi di decorazioni. Particolarmente apprezzati saranno i bracciali, in acciaio o dorati, carichi di bulloni ed elementi geometrici. Una certa rilevanza avrà anche l'orologio, da portare rigorosamente di grandi dimensioni, quasi a coprire completamente il polso.

Non mancheranno, però, anche i gemelli, che presenteranno qualche tocco di colore, in grado di spezzare la tradizionale monotonia e regalare ai look, anche più sofisticati, maggiore vitalità. Particolarmente divertenti saranno, invece, gli anelli, impreziositi da elementi eccentrici presi in prestito spesso dalle carte da gioco, o da pietre preziose e smalti colorati. Dunque, non saranno solo le donne a volersi mettere in mostra ed a risaltare, ma anche gli uomini, con proposte davvero inaspettate.