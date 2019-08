Chiusa San Michele si prepara a festeggiare il Gusto di Meliga

La festa del Pan ëd melia del 15 Settembre comprenderà una mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locali con numerose bancarelle disposte in piazza e per le vie del paese. Passeggiando tra di esse i visitatori potranno trovare punti di degustazione del “Pan ëd melia” e di altri prodotti tipici della Val Susa e assistere alla dimostrazione della sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca. Un’area speciale sarà dedicata ad artigiani ed antichi mestieri, con laboratori lungo la via.