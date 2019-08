Due laghi jazz festival, in arrivo il quartetto Giammarco-Tessarollo-Tavolazzi-Roche

Giammarco-Tessarollo-Tavolazzi-Roche: ecco il quartetto che si propone come grande attrazione in occasione della serata di venerdì 30 agosto all'interno del cartellone del "Due Laghi Jazz Festival 2019", manifestazione giunta alla 26esima edizione e che alle 21.30 aspetta gli appassionati in piazza Conte Rosso, ad Avigliana.



Da quasi mezzo secolo, i quattro musicisti di questo "incontro speciale" hanno animato la scena jazzistica italiana ed europea con progetti e collaborazioni di vario tipo, che si sono alternate a scadenze a volte distanti, ma cicliche. Giammarco e Tessarollo ad esempio, negli anni '90 hanno suonato e registrato a lungo col quartetto Passage, che li vedeva insieme a Ron Vincent e Dean Johnson (ultima ritmica del grande Jerry Mulligan). Roche è stato collaboratore stabile di entrambi a varie riprese, facendo la spola, anche come residente, fra Francia e Italia. Tavolazzi, che come fondatore storico degli Area davvero non necessita di presentazioni, ha offerto la solidità dei suoi bassi a un numero sterminato di progetti jazzistici e non solo, includendo fra questi anche diversi dei due leaders in questione.

Giammarco e Tessarollo, infatti, oltre ad essere due eccellenti solisti in possesso di una propria identità stilistica, sono anche due navigati compositori impegnati da decenni nel perseguimento di una via italiana al jazz d'autore. Più che mai attivi su questo versante con progetti propri - Giammarco da tempo lavora anche come compositore e arrangiatore per grandi formazioni - per il concerto di Avigliana i due musicisti coglieranno l'occasione per proporre alcuni fra i brani più significativi della loro passata, ma soprattutto più recente produzione.