Forza Nuova Torino all'attacco: "Allerta massima contro il racket cinese"

"Ormai da qualche anno assistiamo alla progressiva sostituzione delle storiche attività commerciali in periferia con nuovi negozi in mano ai cinesi", denuncia in un comunicato Forza Nuova Torino.

"Difficilmente si integrano con il resto del quartiere ma, non portando degrado o disagi (a differenza di molte altre attività gestite da extracomunitari), vengono generalmente tollerate dagli abitanti".

"Esiste tuttavia un sottobosco di illegalità diffusa che Forza Nuova vuole denunciare: i recenti controlli della GdF hanno infatti evidenziato ancora una volta gravissime irregolarità con alimenti avariati, evasione fiscale e dipendenti in nero. Su quest'ultimo punto emerge il dato più preoccupante: erano privi di contratto non solo i lavoratori cinesi (come da cliché mediatico) ma anche i lavoratori italiani".