Venerdì al via la 70° Fiera del Peperone di Carmagnola

Dal 30 agosto all’8 settembre 2019 si svolge la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”, una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo, che ogni anno propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici con esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

In un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di cui 100 alimentari, i visitatori troveranno una grande mostra che ripercorre i 70 anni della Fiera e l’Accademia San Filippo, il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della kermesse con degustazioni guidate, percorsi didattici e sensoriali, workshop, show cooking, esperienze multisensoriali con musica classica, elettronica e mapping 3D, laboratori e incontri di cultura e attualità condotti da Paolo Massobrio con diversi ospiti tra i quali il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il consigliere regionale dei Moderati in Piemonte Silvio Magliano e europarlamentare della Lega Gianna Gancia.

L’Accademia San Filippo viene proposta grazie all’organizzazione di Totem Eventi, al sostegno della Camera di commercio di Torino e al coinvolgimento dei Maestri del Gusto di Torino e provincia, dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio, di ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, del Banco Alimentare del Piemonte e del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Freisa di Chieri e dei Vini delle Colline Torinesi. Una delle novità dell’edizione risiede nel Villaggio del Peperone e del Territorio, progetto di agricoltura da vivere a 360° con street-food agricoli, divertenti attività quali giochi sensoriali, aperitivi musicali e open-dance che coinvolgeranno i visitatori, una caccia al tesoro agricolo e sensoriale e la finalissima del contest “70 anni in 70 ricette” con sfida live ai fornelli insieme all’ideatrice Renata Cantamessa, a Bruno Gamabarotta, Claudio Porchia e tanti altri ospiti 2 Come sempre ci saranno tanti eventi e spettacoli gratuiti.

Dopo la speciale serata inaugurale in cui il conduttore radiofonico e televisivo TINTO intervisterà ARTURO BRACHETTI, nelle giornate seguenti ci sarà tanta musica con il concerto di ROBY FACCHINETTI in programma il 2 settembre, il tributo ai mitici gruppi rock dei Queen e dei Pink Floyd, con i QueenMania il 4 settembre e i Pink Sound l’8 settembre, altre esibizioni musicali di vario genere dalla classica alla popolare, spettacoli di teatro, il cabaret del Cab 41 tutte le sere in un’area dedicata, un grande evento dedicato al tango in collaborazione con Etnotango LCMM, la finale di un talent show organizzato da V Events by Vida Network, la chiusura con i fuochi d’artificio piromusicali, e poi ancora cene e degustazioni a tema, iniziative solidali, area bimbi con i bellissimi animali di Natural Farm, laboratori e spettacoli, mostre e la grande rassegna commerciale. Un importante evento collaterale è “IL FORO FESTIVAL”, manifestazione che dallo scorso anno propone concerti di rilevo in una grande arena allestita per accogliere 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia.

Sabato 31 agosto ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari e domenica 1° settembre il Karma Dance Festival con gli Eiffel 65 + Marvin & Prezioso + Marco Marzi & Marco Skarica. I concerti inizieranno alle ore 21:30, i biglietti di ingresso sono di € 20,00 per il 31 agosto acquistabili su Ticketone, di € 10,00 per il 1° settembre acquistabili su Ticketsms. La Fiera quest’anno festeggia il traguardo dei 70 anni anche con una grande mostra che ripercorre il suo cammino, in una città che offrirà la sua consueta ospitalità in un affascinante e variopinto spettacolo di mercati, iniziative ed eventi. La mostra si intitola “Altro che Peperoni!!! Viaggio lungo i 70 anni della Fiera per scoprire che il Peperone di Carmagnola è…” ed è stata allestita nei locali del bellissimo castello che ospita il palazzo comunale ed è possibile visitarla sino a fine Fiera. Nel percorso museale si potranno conoscere tante curiosità, vedere i manifesti – come il primo ciclostilato della rassegna del 1949 e quello del 1951 disegnato dal pittore Mario Cavazza –opere d’arte, uno splendido repertorio fotografico e diverse ricette, più o meno conosciute.

Questa sarà la prima edizione anti-spreco alimentare della Fiera grazie alla collaborazione con l’azienda Cuki che fornirà migliaia di Cuki Save Bag, la doggy bag nata nel 2016 dal progetto Cuki Save the Food, e alla partecipazione del Banco Alimentare del Piemonte che in Accademia San Filippo sarà protagonista, nelle due domeniche, di due momenti di approfondimento sui temi della condivisione dei bisogni alimentari e della responsabilità nell’evitare lo spreco, il 1° settembre con TINTO di Rai2. Come sempre, la Fiera sarà anche ecosostenibile e plastic-free, con isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti e con l’utilizzo esclusivo di stoviglie, piatti e bicchieri ecocompostabili. Per ciò che riguarda la solidarietà, alcune cene a tema e di alta qualità proposte nel Salone Antichi Bastioni sono a scopo benefico, come la Bank Cooking del 5 settembre organizzata dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura a favore di Forma Onlus, la Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino che nella stessa giornata presenta anche il libro “Cuore di figlio” di Piero Abruzzese (ore 18:45 nello stand della BCC). Come sempre si potrà trovare il Pane della Fiera, pane al peperone venduto nell’Accademia di San Filippo con ricavato destinato all’O.A.M.I. di Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) per Casa Roberta, residenza per l’accoglienza di chi non è in condizioni di vivere autonomamente. Sarà presente anche la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS con il Direttore Scientifico dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, Prof. Anna Sapino, che verrà intervistata da Tinto domenica 1° settembre alle ore 20,45 in Piazza Sant’Agostino e materiale informativo che verrà divulgato per tutta la durata della manifestazione presso i punti info.

Come sempre sono tante le proposte culturali dei bellissimi musei carmagnolesi a cura dell'Assessorato alla Cultura e dell’ Associazione MuseInsieme, come il progetto I segni del sacro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Carmagnola e con il contributo della Compagnia di San Paolo, la mostra Edgardo Corbelli, espressione del Novecento 1918 - 1989 allestita a Palazzo Lomellini a cura della Galleria d’Arte Pirra di Torino e l’Aperi-Cana di mercoledì 4 settembre dell'Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa con visite guidate, dimostrazioni di lavorazione della corda e degustazioni di prodotti a base di canapa forniti da aziende del territorio. Grazie a un’attenta ricerca sulla qualità e sul legame coi territori che permette di proporre le migliori eccellenze nazionali ed accontentare tutti i gusti, da nove anni la kermesse viene riconosciuta ufficialmente come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale e nelle ultime edizioni ha registrato un crescente successo con oltre 250.000 visitatori ogni anno e una grande ricaduta economica sul territorio, stimata da una qualificata ricerca universitaria in 25 milioni di euro negli ultimi 5 anni.