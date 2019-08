Il Pd di Torino si "smarca": nessuno sconto all'amministrazione di Appendino

Torino non è Roma e il Pd torinese non ha intenzione di fare sconti a Chiara Appendino. Nel mezzo delle ultime trattative nazionali tra dem e grillini per fare un nuovo governo, con l'ipotesi di Conte-bis più lontana dopo l'ultimo incontro tra Zingaretti e Di Maio, dal capoluogo piemontese il capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo lancia chiaro un messaggio "Torino merita ben altro" di Appendino.