Torino, crescono le adesioni alla manifestazione per Hong Kong

Il Coordinamento interconfessionale del Piemonte “Noi siamo con voi” aderisce convintamente alla manifestazione “Hong Kong: Un ombrello per la democrazia e la non violenza” che si terrà giovedì 29 agosto in iazza Palazzo di Città a partire dalle h 17.30.

L’iniziativa promossa dall’ Associazione Radicale Adelaide Aglietta e altri – commentano - riveste un significato ed un’importanza particolare. Dimostrarci vicini e solidali con la popolazione di Hong Kong che si batte per la democrazia e il pluralismo, ha un valore specifico per loro, ma anche una portata universale”.

“Infatti accettare -evidenzia Giampiero Leo, Portavoce del Movimento interconfessionale “Noi siamo con Voi”- un mondo nel quale le uniche forze dominanti, siano quelle del potere economico e militare, vuol dire rinunciare alla nostra storia e alla nostra dignità umana”.

“La libertà di pensiero, la libertà religiosa, i principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, non possono essere gettati da parte in nome di logiche di profitto, di convenienza, di ideologie di fanatismo e di potere. Nella fattispecie della crisi di Hong Kong, osiamo chiedere alle Organizzazioni Internazionali - a partire dalle Nazioni Unite – agli Stati Nazionali, iniziando dalle maggiori potenze, di rapportarsi col gigante cinese tramite un dialogo che punti a un futuro di pace e benessere, ma che non dimentichi di porre come primaria e ineludibile la questione dei diritti umani, cosa che invece è vergognosamente e colpevolmente accaduta nei confronti della Repubblica Popolare Cinese molte, troppe, volte” conclude Leo.