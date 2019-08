Pizza e partita di calcio in tv? Ora è possibile ordinare a domicilio "Cristiano Ronaldo" e "Andrea Belotti"

Una curiosità, per i tifosi di calcio che stanno festeggiando l'avvio della nuova stagione di serie A e che, spesso, si trovano ad abbinare la visione della partita della squadra del cuore a una pizza, magari consegnata a domicilio per non perdere il fischio d'inizio.

L'idea arriva da Deliveroo, che proprio in questi giorni ha messo a disposizione - accanto alle tradizionali Margherita, 4 stagioni e così via - anche le pizze dedicate ai campioni delle squadre italiane. Una possibilità che durerà fino al 1 settembre.

Per Juventus e Torino, la scelta è ricaduta (manco a dirlo) su Cristiano Ronaldo e Andrea Belotti. Ma visto che non mancano tifosi "fuori piazza", ecco Piatek per chi ha il cuore rossonero e Skriniar per chi è interista. Per chi tifa Napoli, ecco Lorenzo Insigne.

La pizza dedicata a CR7 è fatta di pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, parmigiano e basilico, mentre il Gallo è abbinato a una diavola a base di pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olio e basilico.

