Grana strada Santa Caterina: terza archiviazione per l'ex dirigente comunale di Pinerolo De Vittorio

Il “no” non fu “‘in odio’ a Bocchino” e nemmeno un caso di “sviamento del potere”. Il giudice Valentina Giuditta Soria, l’11 agosto, ha archiviato la posizione di Pietro De Vittorio, ex dirigente del settore Urbanistica del Comune di Pinerolo, per il caso di strada Santa Caterina.

De Vittorio, difeso dall’avvocato Francesco Dal Piaz, era stato denunciato dal professore universitario Umberto Bocchino, rappresentato dall’avvocato Giampaolo Zancan.

La grana, a cui ci si riferisce, si trascina da anni e riguarda la realizzazione della casa di famiglia di Bocchino in zona strada Santa Caterina. Il Comune, negli anni, ha sempre negato il permesso di costruire, subordinandolo alla sistemazione della strada citata, con una spesa di centinaia di migliaia di euro a carico del professore.

Un’interpretazione non condivisa da Bocchino e quindi si è innescato un braccio di ferro che è finito più volte davanti al giudice. Il professore ha già denunciato due volte De Vittorio, oltre ad altri dipendenti e al precedente sindaco Eugenio Buttiero e al suo assessore Franco Magnano – tutte posizioni archiviate.

Stavolta a finire al centro della contestazione è stato il “no” di De Vittorio al permesso di costruire, emesso in data 31 luglio 2017.

Bocchino e il suo legale hanno contestato con diverse argomentazioni questa decisione, ma il giudice ha ritenuto che non ci fossero i profili per un procedimento penale e che la scelta di De Vittorio fosse espressione di una valutazione autonoma dell’Amministrazione comunale.

Ora l’ex dirigente e il suo legale stanno valutando una richiesta danni: "Io non sono litigioso, ma in questi anni la mia immagine e la mia dignità personale e professionale sono state lese gravemente – spiega De Vittorio –. Ora il mio legale riconsidererà le carte e mi darà un consiglio definitivo su un’eventuale controdenuncia".

Marco Bertello