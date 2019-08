Nichelino, anziano denunciato dai carabinieri: aveva rigato una quindicina di auto

Anche un ultraottantenne, all'apparenza mite e mansueto, può perdere le staffe e arrivare ad essere denunciato dai dai carabinieri di Nichelino per danneggiamenti.

L'anziano, residente in via Po, era infastidito dalle auto che parcheggiavano troppo vicine al marciapiede, rendendo complicato il passaggio per i pedoni che, come lui, attraversavano in quel punto. Evidentemente la situazione deve essere ripetuta più volte, fino a che, alcuni giorni fa, l'82enne ha iniziato a rigare le fiancate delle auto, una quindicina i veicoli danneggiati.

Il proprietario di una delle automobili, però, lo ha beccato sul fatto, chiamando il 112 ad intervenire. E per il pensionato è scattata da denuncia.