Fast & Furious in corso Cincinnato, pericolo al mercato: “Prima o poi si farà male qualcuno” [VIDEO]

Auto che sfrecciano velocissime in pieno giorno, in un ambiente frequentato da centinaia di persone. In corso Cincinnato sembra di stare sul set della saga Fast & Furious, eppure la realtà è ben diversa: è il viale del corso su cui si svolge ogni giorno il mercato rionale il tracciato di pericolose corse a velocità sostenuta.





Ogni giorno, e in particolar modo durante i periodi di maggiore affluenza, il rischio che una persona sbuchi improvvisamente da dietro un’auto, un furgone o un banco del mercato per attraversare la strada e venga investita da una vettura in arrivo è concreto.



Una situazione potenzialmente pericolosissima quella segnalata dall’associazione Giustizia & Sicurezza: “Diversi cittadini e commercianti ci hanno segnalato e abbiamo constatato, con i diretti interessati, che alcuni veicoli transitano ad alta velocità nel tratto dove è presente il mercato rionale, di corso Cincinnato a Torino, mettendo a rischio l'incolumità delle persone che si recano nell'area”. “Abbiamo inoltrato la segnalazione all'assessore comunale Maria Lapietra e all'Urbanistica 5, richiedendo l'inserimento dei dissuasori al centro del tratto stradale” spiegano Paolo Biccari e Marco Paganelli, responsabili dell'associazione.



Gli ambulanti, effettivamente, chiedono a gran voce una soluzione che imponga alle auto di frenare e ridurre notevolmente la velocità nei pressi del mercato. “Chiediamo dei rialzi, almeno in questo tratto di corso. Le auto viaggiano velocissime, il rischio che qualcuno si faccia male è altissimo”. Tra i problemi segnalati da chi opera ogni giorno in corso Cincinnato, un manto stradale sempre più sconnesso e pieno di buche: un altro aspetto per una strada veramente pericolosa per i tanti fruitori del mercato rionale.