La svolta su due ruote di corso Vercelli: la pista ciclabile pronta entro ottobre [FOTO]

Corso Vercelli si rifà il look. Proseguono a passo spedito i lavori che, una volta terminati, ridisegneranno il volto di corso Vercelli nel tratto compreso tra corso Novara e corso Emilia.

È in quel pezzo di corso, su entrambi i lati della strada, che verrà realizzata la nuova pista ciclabile. L’ennesima, verrebbe da dire. In questo caso però, a differenza di altri interventi, il consenso di istituzioni, residenti e commercianti è unanime. Nessuna polemica, nessun parere contrario. Solo tanto entusiasmo e la voglia di inaugurare il più presto possibile il nuovo percorso.

Oggi pomeriggio la seconda Commissione consiliare del Comune di Torino ha effettuato un sopralluogo sul posto, al fine di verificare l’avanzamento del cantiere. I lavori sono terminati terminati nel lato “Nord” di corso Vercelli, quello con la numerazione pari (attualmente la pista viene già utilizzata) mentre sono appena iniziati sul lato “Sud”, quello dei numeri dispari proprio davanti alla Circoscrizione 7.

La pista ciclabile dovrebbe essere pronta entro ottobre. Il costo totale dell’intervento? 200.000 euro circa, il necessario per il rifacimento della segnaletica, delle fermate Gtt e della pista ciclabile appunto. Un costo che, seppur non paragonabile alle piste a “costo zero” come quella di corso Lecce, è relativamente modesto è ampiamente giustificato dall’importanza della pista ciclabile per il quartiere.

Valentina Cremonini, coordinatrice della Commissione Mobilità in Circoscrizione 7, spiega l’impatto della pista ciclabile sulla viabilità del quartiere Aurora: “Il ridisegno della segnaletica orizzontale comporterà un deciso restringimento della carreggiata di quel tratto di corso Vercelli e limiterà la velocità dei veicoli in transito”.

“Siamo molto soddisfatti per l'avvio di questo cantiere che aggiunge un importante tassello per la sicurezza del quartiere”, spiega Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7. Non manca poi una piccola nota polemica: “Spiace che il presidente Malanca abbia voluto escludere la Circoscrizione dal sopralluogo di oggi non concordando la data con noi”.

Quel che è certo è che corso Vercelli si appresta a una svolta a due ruote verso una mobilità dolce. Tra un mese e mezzo le piste ciclabili potrebbero essere inaugurate su ambo i lati e in futuro, quando verrà riqualificata anche l’ex Ogm, sarà possibile completare il restyling del corso con i lavori di oneri di urbanizzazione in carico a Esselunga. Il sogno, tra qualche anno, è quello di realizzare un bellissimo viale alberato tra la pista ciclabile e lo spazio riservato alla sosta delle auto a spina di pesce.

Interventi finalizzati a rendere corso Vercelli un corso più stretto, meno veloce, green e “bike friendly”.