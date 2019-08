Erano baby calciatori torinesi i ragazzi denunciati per atti di vandalismo a Sestriere

Sono quattro baby calciatori, in ritiro precampionato con la loro squadra, i minorenni che sono stati dai carabinieri per un raid vandalico avvenuto lo scorso 20 agosto scorso a Sestriere.

Ragazzi tra i 14 e 15 anni, fanno parte di una squadra dilettantistica di Torino e soggiornavano in un albergo, dal quale sono usciti di nascosto per andare a tirare sassi contro le auto in sosta, arrivando persino a rubare la vettura a una coppia di 75enni.

Ai carabinieri del Sestriere (che li hanno identificati grazie alle telecamere di sorveglianza della struttura) hanno spiegato di averlo fatto "per noia": per loro è scattata la denuncia per furto e danneggiamento.