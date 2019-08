Chivasso, per la festa del santo patrono anche Confagricoltura è protagonista

Hanno preso il via ieri 28 agosto, ultimo mercoledì del mese come da antica tradizione, i festeggiamenti del Santo Patrono di Chivasso, con l’inaugurazione della Fiera regionale del Beato Angelo Carletti, nel Parco Mauriziano, rivolta non solo agli addetti ai lavori ma a tutti gli amanti della campagna, della natura, degli animali e dei fiori.





Confagricoltura Torino, che ha nella città di Chivasso un ufficio zonale recentemente rinnovato nei locali, ha partecipato come ogni anno con uno stand a sostegno dei tanti associati del territorio, offrendo un aperitivo, per rilanciare i prodotti del territorio e per promuovere modelli di produzione sostenibili, in una zona le cui radici affondano profondamente nel settore primario.





A rappresentare l’Unione Agricoltori, il past president e attuale consigliere Vittorio Viora: “Eventi come questo richiamano sempre migliaia di visitatori e continuano a essere luogo prediletto dagli agricoltori, che hanno la possibilità di mostrare ciò che fanno e come lo fanno”.



Alla Fiera è intervenuto, tra gli altri, il neo-assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, che ha salutato i dirigenti dell’Unione Agricoltori brindando con i vini del Canavese.