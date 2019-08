Conte bis, per il Pd e il M5S del Piemonte è il male minore

Per il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta a "Roma non si sta celebrando un matrimonio d'amore, ma è un accordo siglato per salvaguardare gli interessi degli italiani. Dopo 14 mesi il nostro è un paese stanco e impaurito".

Per Carretta l'azione del Pd nazionale si "chiama senso di responsabilità, lo stesso che ci impone a Torino di costruire una alternativa ai disastri della Giunta Appendino". Il segretario metropolitano spiega dunque che il giudizio verso la sindaca "non cambia: giorno dopo giorno cresce la voglia di proporre una via di uscita da questo vicolo cieco in cui ci hanno infilato".