Governo M5S-Pd, Lo Russo ad Appendino: "A Torino partiamo da Osservatorio Tav, ZTL e piazza Baldissera"

"Osservatorio Tav, ZTL e piazza Baldissera: partiamo da qui. Si tratta di tre tra le tante proposte che abbiamo fatto in questi anni e che finora hanno ricevuto sberleffi e insulti da parte del M5S". Così il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo replica alla sindaca Chiara Appendino che oggi, commentando l'incarico conferito da Mattarella a Giuseppe Conte per il nuovo governo, aveva auspicato a livello locale di "creare convergenza su temi comuni" con i Dem.

Per Lo Russo si tratta di "proposte concrete e semplici, di utilità generale e a costo zero per il Comune, sulle quali Appendino, se vuole davvero lavorare nell'interesse di Torino come dice di voler fare, troverà in noi come sempre disponibilità".