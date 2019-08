Governo, Mattarella dà l'incarico a Conte. Appendino: "Felice, con nuovo governo continua lavoro su Area di Crisi complessa, Atp e metro"

Sono felice che sia stato affidato ancora a lui l’incarico per la formazione del nuovo Governo e spero nello scioglimento della riserva con esito positivo. Voglio cogliere l’occasione per fargli i miei migliori auguri di buon lavoro per questo compito.

Come sindaca e come cittadina sono sicura che tutte le forze politiche della nascente maggioranza sapranno mettere in campo il necessario senso di responsabilità per attuare i provvedimenti di cui ha bisogno il nostro Paese.