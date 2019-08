Per anni ha rubato bagagli a turisti e ospiti di un albergo in centro Torino: arrestato

Sono scattate le manette ai polsi per un 31enne che, insieme ad una banda, per due anni ha rubato i bagagli a turisti e ospiti di un albergo nel centro di Torino.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione San Salvario hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino israeliano. L’uomo è infatti ritenuto responsabile di decine di furti, commessi tra il 2017 e il 2019, all’interno e all’esterno di un albergo nel centro di Torino.

In particolare i militari hanno accertato che il 31enne e altri complici, in via d’identificazione, con cui si teneva in costante contatto tramite degli auricolari, controllavano la hall e l’area davanti all'hotel. Approfittando dei momenti di maggior afflusso dei clienti, si confondevano tra loro e portavano via le valigie.

In particolare, il ladro seriale è riuscito a rubare dalla navetta le borse di tre turisti in partenza per gli aeroporti di Caselle e Milano Malpensa. Ad un'italiana, l’israeliano ha sottratto la borsa appoggiata su un divano della hall. Nello specifico la donna è stata distratta da un complice, anch’egli all’interno dell’hotel, che ha iniziato a battere i pugni sulla vetrata della sala in modo da attirare la sua attenzione e lasciare incustodita la borsa.

A un altro turista, la banda ha portato via la valigia mentre effettuava il check-in. In un altro caso i bagagli sono stati rubati dalle autovetture dei turisti momentaneamente parcheggiate davanti all’albergo.

Il cittadino israeliano è stato portato presso la Casa Circondariale di Torino e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli altri componenti della banda.