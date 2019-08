Capello, la raccolta dei cereali nel mondo è italiana

In più di 50 anni di attività l’azienda è cresciuta di pari passo all’evoluzione tecnologica che ha segnato la raccolta dei cereali, divenendo una realtà internazionale e punto di riferimento del settore. Il 2019 ha visto la Capello rafforzarsi sempre più all’interno del mercato delle testate da raccolta con la nascita della Capello Germania con sede a Warstein, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia. La Capello Germania va a unirsi alle già esistenti Capello USA (anno di fondazione 2012) e alla Capello Russia (anno di fondazione 2018) per continuare a esportare il Made in Italy di cui l’azienda di Cuneo è sostenitrice ed esempio.

Ma prima di raggiungere i mercati e i campi di tutto il mondo si passa, naturalmente, attraverso la 72ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, dove la Capello espone le sue principali testate: Diamant è la testata per la raccolta del mais di nuova generazione, le cui principali caratteristiche, come la carrozzeria in polietilene rinforzato e le trasmissioni capaci di sopportare alte potenze, hanno impresso una svolta e dettato la linea da seguire nel settore della raccolta. Quasar è la testata a mais che Capello produce da 19 anni, ma sempre attuale e competitiva, perché risponde ancora perfettamente alle esigenze dei clienti. Grain System Evo è la barra da raccolta pieghevole per cereali, polivalenza e flessibilità di raccolta sono le sue caratteristiche principali. Quando ripiegata rispetta gli standard di pesi e ingombro impartiti dal codice della strada, è leggera e dà una grande sicurezza su strada, permettendo una notevole visibilità dalla cabina di comando. Spartan è la testata a taglio diretto adattabile a tutti i modelli di trince foraggere, che sta facendo parlare di sé per il lavoro, per l’affidabilità e l’utilizzo polifunzionale in tutte le condizioni di foraggio basso, alto o allettato. Infine Helianthus è costruita e studiata per la raccolta del girasole, molto apprezzata nei paesi dell’Est per le prestazioni di altissimo livello, che la rendono unica nel suo genere come tutti i prodotti Capello.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.capelloworld.it