Carmagnola, al via la 70° "Fiera Nazionale del Peperone": alle 21.30 sul palco Brachetti

Dal 30 agosto all’8 settembre 2019 si svolge la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”.

In un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di cui 100 alimentari, i visitatori troveranno anche una grandissima proposta di spettacoli, tutti gratuiti ad eccezione dei due eventi de Il Foro Festival, manifestazione che propone concerti di rilevo in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia.

Di seguito il programma di VENERDI' 30 AGOSTO (18- 24)

● ore 18 - Palazzo Lomellini, piazza S. Agostino 17. Inaugurazione mostra “Edgardo Corbelli, espressione del Novecento 1918-1989”, In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● ore 21.00 Piazza Manzoni - INAUGURAZIONE DELLA FIERA con la Società Filarmonica di Carmagnola

● ore 21.00 – Stasera si Balla. In Piazza Manzoni e Piazza Bobba show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club e in piazza Antichi Bastioni Musica Caraibica

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bimbi in Fiera – Pepper Magic show, “Fantasia di bolle” con Carlo Astolfi

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Mauro Villata e Gianpiero Perone in “W la fede”

● ore 21.30 Piazza S.Agostino – “FRIGO VIP: dimmi cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei”. TINTO intervista ARTURO BRACHETTI

● ore 22.30 Piazza S.Agostino - QUANDO C’ERA LA NEBBIA. Spettacolo teatrale e musicale in ricordo di Gipo Farassino, a cura del Gruppo Terzo Turno e regia di Arturo Brachetti.

● ore 22.00 - Accademia San Filippo - Il gusto della musica - concerto con 50 elementi della “Multimedia Universal Orchestra” composta da giovani musicisti e a cura dell’associazione Tirovi Umoto Research

