Il 7 settembre festa di apertura del centro di documentazione "Spiritualità, ambiente, stili di vita"

Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 10, presso il salone parrocchiale Assunzione Maria Vergine in via Nizza 355 a Torino, si terrà la festa per l'apertura al pubblico del Centro documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita" a cura di Triciclo Onlus e realizzato con il contributo della Fondazione CRT e dei progetti che lo animano. L’ingresso sarà gratuito.

PROGRAMMA:

- ore 10 presentazione del Centro Documentazione Rosina Rondelli guiderà a curiosare tra i materiali e le proposte del Centro Documentazione Giorgio Tartara racconterà il progetto Laboratorio cartonero sostenuto dal CSV Vol.To di Torino.

- ore 10.30 - 12.30 laboratorio di pittura naturale - progetto Cartonero con l'artista Armando Borrelli (necessaria prenotazione fino a esaurimento posti).

Prenotazioni 338 7732961 - info@triciclo-onlus.org.

- ore 12.30 - 13.15 incontro, a cura di Elisabetta Cayre, con i docenti e gli educatori che ospiteranno il Laboratorio cartonero nelle loro classi (ma l'incontro è aperto a tutti, compresi mamme e papà).

- ore 13.30 frugale ma sostanzioso rinfresco con prodotti di prossimità e biologici. Brinderemo senza alcool e chiacchiereremo in amicizia e allegria.

ore 14.45 Giorgio Tartara presenterà il progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare come il solito… cambia abitudini] sostenuto dal CSV Vol.To di Torino a seguire laboratori creativi e giochi per tutti dai 4 ai 100 anni.