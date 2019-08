Dalla Festa della Lega a Pian della Regina un durissimo attacco all'alleanza giallo-rossa

E' da poco iniziata la Festa della Lega al Monviso e, dal palco, arriva subito un durissimo attacco all'alleanza giallo-rossa. Ad aprire il comizio il senatore Roberto Calderoli che non usa mezzi termini per parlare di Movimento 5 Stelle e PD: "Una fiume di liquami che sta attraversando Roma in questi giorni".

Sul palco, oltre al senatore Calderoli, sono presenti il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il parlamentare e sindaco di Genola Flavio Gastaldi, l'europarlamentare Alessandro Panza, il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, e il sindaco di Fossano Dario Tallone.

Come avevamo preannunciato, non c'è invece il segretario federale Matteo Salvini, al centro delle vicende che hanno portato alla crisi del Governo guidato dal professor Giuseppe Conte.

Nel pubblico circa duecento persone.