Metro, finanziato l'acquisto di 4 nuovi treni

"È stato confermato e pubblicato nella G.U.R.I. del 24.8.2019 il finanziamento per l'acquisto di ulteriori 4 treni per la linea 1 della metropolitana di Torino". A comunicarlo è l'Amministratore Unico di Infra.To Massimiliano Cudia. "Con questo finanziamento - conclude Cudia - potremo procedere con l'acquisto di tutti i treni necessari per garantire un servizio efficiente della metropolita da Cascine Vica fino a piazza Bengasi".

Il finanziamento per l'acquisto di questi ultimi 4 treni rientra nel Fondo sviluppo e coesione. Piano operativo infrastrutture - integrazione dotazione finanziaria a sostegno della Regione Piemonte - Città di Torino per metropolitana e interconnessione ferroviaria (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014).