Il tema del lavoro non è andato in vacanza. E per tre giorni si dà appuntamento alla Festa della Fiom

"Lavoro, sviluppo e ambiente: i metalmeccanici verso il futuro". E' questo lo slogan che accompagna l'edizione 2019 della Festa della Fiom-Cgil Torino, che si terrà dal 5 al 7 settembre presso la Società operaia bocciofila Marletti di Beinasco, in via Spinelli.

In mesi in cui l'agenda politica è stata soprattutto scandita da crisi e duelli tra partiti ed esponenti di spicco, i temi del lavoro, dell'occupazione e del futuro del mondo automotive non sono mai usciti dal cono di luce dei riflettori. E con settembre tornano a porre gli stessi interrogativi che balenavano prima della pausa estiva.

Ecco perché, in attesa di definire con esattezza gli interlocutori a livello romano, il sindacato dei metalmeccanici di Cgil si riunisce per confrontarsi su quelle che ancora oggi sono urgenze e necessità. Nell'arco di tre giorni, accanto a personaggi importanti del mondo dell'informazione come Gad Lerner e Luca Mercalli, ci saranno così i vertici nazionali e locali sia di Cgil che di Fiom.



La giornata inaugurale, quella di giovedì 5 settembre, vedrà protagonisti Luciano Pregnolato e Matteo Gaddi, curatori della ricerca sul settore dell'automotive. Mentre proprio Mercalli contruibuirà alla serata in cui si discuterà di cambiamenti climatici e nuovi modelli di sviluppo. Con lui, sono annunciati anche Enrica Valfrè (segretario generale di Cgil Torino) e Michele De Palma, segretario nazionale di Fiom. A fare gli onori di casa, Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino.



La giornata del 6 settembre, venerdì, sarà invece dedicata alla presentazione del libro "Doppio carico. Storie di operaie", di Loriana Lucciarini. Insieme all'autrice, saranno presenti alcune delle protagoniste raccontate nel volume, delegate di Fiom Torino e Michele Spera (Fiom Cgil nazionale). Alle 21 invece sarà Gad Lerner a intervistare Maurizio Landini, segretario generale Cgil, sul tema de "Il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori". La giornata conclusiva del 7 settembre, infine, vedrà la presentazione del libro "I giorni della rivolta. Quelli di piazza Statuto", con l'autore Claudio Bolognini e Antonio Giallara, già delegato Fiom della Carrozzeria di Mirafiori. Con loro, Federico Bellono, della segreteria Cgil Torino.



In serata, infine, sarà Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil a confrontarsi con Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica sul tema del nuovo contratto per i metalmeccanici e il futuro dell'auto.