Domenica ricca di eventi alla "Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola"

Fino all’8 settembre 2019 si svolge la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”.

In un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di cui 100 alimentari, i visitatori troveranno anche una grandissima proposta di spettacoli, tutti gratuiti ad eccezione dei due eventi de Il Foro Festival, manifestazione che propone concerti di rilevo in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia.

Di seguito il programma di DOMENICA 1° SETTEMBRE (10 - 24)

● ore 8.30/11.00 Piazza S.Agostino - CONCORSO DEL PEPERONE con la partecipazione di TINTO Riservato ai produttori dell’area di coltivazione del Peperone di Carmagnola, si premiano gli esemplari più pesanti dei quattro ecotipi locali: quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot.

● ore 9.30 Via Valobra - 4° RADUNO AUTO STORICHE “CITTÀ DI CARMAGNOLA. A cura del Gruppo Auto Moto Storiche di Carmagnola. Info 3387776855

● ore 10.00 - Chiesa di San Giovanni Decollato – detta della Misericordia. Inaugurazione mostra “Arredi e Paramenti Sacri provenienti dalla nobile Famiglia Luda di Cortemiglia”. A cura della Confraternita di San Giovanni Decollato con il Patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

● ore 10 > 12 e 14 > 19 - Visita Guidata all’Antica Cereria di Via San Bermardino, 9

● ore 11.30 Accademia di San Filippo – Incontro/Show Cooking Svuotafrigo in compagnia del Banco Alimentare Del Piemonte con TINTO - Impariamo a non sprecare: la spesa consapevole e le ricette con gli avanzi

● ore 12.30 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera. “Pranzo Ligure” a cura dell’Associazione del Bagnun onlus di Sestri Levante con asta al sugo di muscoli (cozze) e acciughe fritte. Prenotazione obbligatoria al numero 3336164312 - Costo €. 10.00 p.p.

● ore 16.00 Piazza S.Agostino - PREMIAZIONE CONCORSO DEL PEPERONE e a seguire ASTA BENEFICA con la partecipazione di TINTO

● ore 16.00 Giardini Unità d’Italia - Bimbi in Fiera - Pepper Magic show – “Circo all’incirca” con l’associazione Fuma che ‘nduma

● ore 16.30 da Piazza del Popolo - FESTA DI RE PEPERONE E LA BELA POVRONERA con centinaia di personaggi in maschera. Sfilata e intrattenimento Musicale con la Corale Gat Roos di Farigliano.

● ore 16.45 Accademia di San Filippo – La fiera anti-spreco alimentare con Cuki. Incontro con l’azienda Cuki che racconta del suo progetto Cuki Save The Food e del suo impegno in Fiera con la Cuki Save Bag

● ore 17.00 Accademia San Filippo– Degustazione con i Maestri del Gusto di Torino e provincia. Aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche del territorio e con i vini del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Freisa di Chieri e Vini delle Colline Torinesi. Conduce Paolo Massobrio.

● ore 17.30 Villaggio del Peperone e del territorio in Piazza Italia – Finalissima del contest “70 anni in 70 ricette” con Renata Cantamessa - Fata Zucchina, Bruno Gambarotta, Paolo Massobrio e altri ospiti.

● ore 18.00 Piazza S.Agostino – Esibizione di Ginnastica Ritmica a cura della a.s.d. Ritmica Carmagnola

● ore 18.00 Accademia San Filippo– “Confessione Laica” con Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, a cura di Paolo Massobrio.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera. Cena a cura della Scuola di Cucina Sociale della cooperativa Meeting Service di Torino, a favore del progetto di “Cucina Sociale” dedicato a giovani disabili e psichiatrici. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3488557200/3515669995 entro il 29 agosto – Costo €. 25,00 p.p.

● ore 20.00 Piazza Sant’Agostino – Pepe in forma, anteprima del film di animazione realizzato dai ragazzi del laboratorio di cinema di animazione dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 1 nell’ambito del progetto di prevenzione all’obesità infantile

● ore 20.45 Piazza S.Agostino – “Le interviste di TINTO: dimmi cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei”

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bimbi in Fiera - Pepper Magic show – “BabyDance Multivitaminica” con Francesca Padovano

● ore 21.00 – Stasera si Balla. In Piazza Manzoni e Piazza Bobba show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club e in piazza Antichi Bastioni Musica Caraibica

● ore 21.00 da Piazza del Popolo – Saxmania, ensamble degli allievi ed ex allievi delle classi ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 1 tenute dal Prof. Rosa Maurizio

● ore 21.30 – Piazza Sant’Agostino – IMITAMORFOSI. Spettacolo con Claudio Lauretta accompagnato dal chitarrista Sandro Piccolo

● ore 21.30 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con gli aspiranti comici del suo laboratorio

● ore 21:30 – EVENTO COLLATERALE - del “Il Foro Festival” in Piazza Italia. KARMA DANCE PARTY: EIFFEL 65 + MARVIN & PREZIOSO + Marco Marzi & Marco Skarica. Ingresso € 10,00 con prevendita su Ticketone

● ore 22.00 – Chiesa di San Rocco - Concerto con ensemble di fiati della “Multimedia Universal Orchestra”. A cura dell’associazione Tirovi Umoto Research

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.fieradelpeperone.it e la pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/fiera.peperone/, oltre al programma http://www.sagrapeperone.it/wp-content/uploads/2019/08/Com-Carmagnola-FIERA-2019-STAMPA-BASSA.pdf