Nuova rivolta all'interno del CPR di Torino, Fratelli d'Italia denuncia: "Inaccettabile"

"Recandoci questa mattina al CPR di corso Brunelleschi per un sopralluogo dopo i fatti di ieri - hanno dichiarato il parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo regionale di Fdi Maurizio Marrone in Piemonte - abbiamo appreso di una nuova rivolta da parte degli immigrati clandestini presenti nel centro".



"Quella del CPR di Torino - hanno proseguito ancora Montaruli e Marrone - è una situazione che obbliga le forze dell'ordine ad uno sforzo inaudito e inaccettabile. È evidente che essere l'unico CPR del Nord Italia voglia dire, per i nostri agenti, svolgere un lavoro che per carenza di organico e leggi buoniste non è più dignitoso".

"Chiediamo che i nuovi immigrati clandestini vengano dislocati altrove fino a quando il Viminale non garantirà più uomini e condizioni accettabili di lavoro dentro la struttura. Non un immigrato in più se non ci sono i requisiti minimi di sicurezza per agenti ed operatori".

"La presenza del CPR nel cuore del tessuto urbano di Torino - hanno concluso i due esponenti di FdI- porta insicurezza e disordine nel quartiere. I torinesi non meritano certo questo”.

E' stato convalidato l'arresto dei tre migranti portati in carcere sabato, in seguito ai disordini scoppiati all'interno del Cpr di Torino, costati il ferimento a un ispettore di polizia. I tre sono indagati per resistenza a pubblico ufficiale, uno di loro risponderà anche di lesioni.

Il giudice Alessandra Salvadori ha disposto la custodia cautelare in carcere per due, entrambi di nazionalità marocchina. Per il terzo, di origine tunisina, ha disposto invece la scarcerazione: è possibile che l'uomo veng riportato al CPR già nella giornata odierna.

Sulla vicenda, questa la dichiarazione del Segretario Generale del Siulp di Torino Eugenio Bravo. "Il CPR vive una situazione insostenibile perché, al di là dell’organico insufficiente e la capienza esplosiva, quello che realmente dovrebbe preoccupare è la razione violenta e incontrollata degli ospiti che non temono alcuna misura punitiva anche se devastassero la struttura".

"Dobbiamo aprire al più presto un CPR per ogni regione e aumentare la presenza delle forze dell’ordine, ma se non viene attuata una severa misura punitiva l’area, il centro si trasformerà in un territorio di guerriglia che, per ogni ospite, potrebbe durare 6 mesi".